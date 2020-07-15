شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر الجديدة: إتاحة 9 قطع أراضٍ استثمارية بنظام التخصيص الفوري (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم إتاحة 9 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح «النجار»، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمساحة (1971.87) فدان، لإقامة مشروع «مرابط الخيول»، والذي يعد المشروع الأول من نوعه على مستوى المدن الجديدة، وكذا تم إتاحة 3 قطع أراضٍ استثمارية بالمنطقة الصناعية بمساحات تتراوح بين (35000 م2 و36451م2) لإقامة أنشطة صناعية مختلفة، وكذا إتاحة قطعتي أرض استثمارية بالمنطقة الصناعية بمساحات حوالي (4958م2) لكل قطعة بنشاط صناعي، وكذا إتاحة 3 قطع أراضٍ بالمنطقة اللوجيستية بمساحات تتراوح بين (3400م2 و8445م2) بأنشطة مخازن لوجيستية.

وقال إنه تم إتاحة مواقع قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويمكن لراغبي الاستثمار الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx والخاص بالهيئة.