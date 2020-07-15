شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلق على أزمة الأهلى والزمالك حول علامة نادى القرن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور على المصيلحى وزير التموين، حول الجدل الخاص بعلامة نادى القرن بين النادى الأهلى والزمالك، قائلا: من فضلكم.. لا يوجد أى خلاف بين الأهلى والزمالك، ومفيش حاجة اسمها وزارة التموين أدت العلامة التجارية للنادى الأهلى أو لنادى الزمالك".

وأضاف خلال حواره فى برنامج "صباحك مصرى" على قناة "ام بى سى مصر 2"، أنه يمكن لأى نادى التقديم لطلب الحصول على العلامة التجاربة، إنما ليس لديه القدرة التسجيل إلا من خلال اعتماد أى جهة علمية بالأكفأ من تلك العلامة التجارية والتأكد منها بشكل مدروس وعلمى.

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وأوضح وزير التموين، أن نادى الزمالك تقدم بطلب فى تسجيل علامة تجارية له لوزارة التموين، وجار البحث والدراسة عليها، وإذا تم التأكد من وجود مستندات تدل على ذلك سيتم اعتمادها، أما فى حالة عدم وجود أي مستندات لا يمكن أن تعتمد تلك العلامة التجارية الخاصة به، حيث إنه موضوع علمى وفنى دقيق.

وشدد وزير التموين، أنه لا خلاف بين وزارة التموين ونادى الأهلى أو الزمالك، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل احترافي يعتمد على أسس علمية احترافية، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بإدراك هذا الأمر جيدا.