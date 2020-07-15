شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد..وشقيقه يطمئن القراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سعيد محمد أحمد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا وشقيق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، تحسن الحالة الصحية للكاتب الكبير و أنه بحالة جيدة، موجها الشكر لكل من تواصل للإطمئنان على حالة شقيقه.

و أضاف سعيد محمد أحمد فى تصريحات ل"الخليج 365"، أنه تم اتخاذ أقصى درجات الرعاية فور وصول الكاتب الكبير مستشفى المعادى العسكرى و أنه يطمئن أصدقاء و محبى و أبناءه الصحفيين .

وكان سعيد محمد أحمد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا وشقيق الكاتب الصحفى مكرم محمد

أحمد، قد وجه الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي اهتمامه الجم بالحالة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لشقيقه الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، واتخاذ كافة الإجراءات لإستكمال علاجة بمستشفي المعادي العسكري ونقلة بالاسعاف الطائر الي حيث مقر علاجة وتذليل كافة العقبات حتي يمن الله عليه بالشفاء التام.

كما تقدم سعيد محمد أحمد بخالص الشكر والتقدير والامتنان للقائد العام للقوات المسلحه الفريق أول محمد زكي علي متابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد وتوفير كل الإمكانيات لاستكمال علاجة، ولكل الأطقم الطبية العامله بمستشفي المعادي العسكري لما بذلوه من جهد محمود في علاج شقيقه، متمنيا من الله أن يحفظ مصر وقائدها و جيشها من كل سوء.

Advertisements

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد تقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.

وقدم المجلس فى بيان له، الشكر أيضاً لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل مكرم من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء أمس إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.