شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نموذج إجابة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، نموذج إجابة امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2020، بعد بدء تصحيح المادة اليوم الأربعاء.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي عموم ومشرفى التقدير لمادة الجغرافيا على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الجغرافيا للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019-2020.

وشدد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام التمتحانات على ضرورة تواجد رؤساء غرف العمليات المركزية بالمديريات التعليمية وأعضائها بغرف العمليات من الساعة الثامنة صباحًا يوم الامتحان.

وأكد الدكتور رضا حجازى، على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

وشدّد الدكتور رضا حجازى، على الالتزام بالدقة فى عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.

ووجه رئيس عام الامتحانات السادة مراجعى التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التى وضعها المصحح حتى تظل الدرجة واضحة، مشددًا علي مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، وضرورة مراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتي لا يحدث خطأ في الجمع لكى تتم عملية التقدير بدقة وعدالة.

وشدد الدكتور رضا حجازى بضرورة تصحيح الإجابات الأخرى للطالب على الأسئلة المقالية وتحسب للطالب الدرجة الأعلى.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير للمادة، والذين أقروا باحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار أى إجابة منطقية فى ضوء ما درسه الطالب تعتبر اجابة صحيحة ويحصل الطالب على الدرجة المخصصة للسؤال كاملة.

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وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور رضا حجازى بتوجيه التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعى الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام مقدرى الدرجات بالتباعد الاجتماعى فى لجان التصحيح وعدم تصوير أى أوراق أو أشخاص فى أماكن التصحيح.



