شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. مجهول بـ "سنجة" يحاول إقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365 " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها محاولة مجهول بـ "سنجة" اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى .

تفاصيل الواقعة عندما فوجىء أفراد القوة الأمنية المعينة لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامى، بمدينة 6 أكتوبر، بمحاولة أحد الأشخاص الدخول، بحوزته سلاح أبيض" سنجة" ، مهاجما قوات الأمن مما اضطر قوات الأمن للرد عليه بإطلاق النار ، الأمر الذى أدى لمصرع المهاجم.

فيديو.. الشرطة التركية تعتدى على مسيرة لمصابى تحرك الجيش التركى ضد أردوغان

اعتدت قوات الشرطة التركية، على مسيرة لمصابي تحرك الجيش التركي فى 15 يوليو 2016، أثناء توجههم إلى النصب التذكاري لـ15 يوليو بالعاصمة التركية أنقرة، وذكر موقع " تركيا الآن " أنه وفقًا لمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، منعت قوات الشرطة التركية الصحفيين من التصوير وطالبتهم بالمغادرة.

الحكومة تعلن عن مساعدة عاجلة ودعم شهرى لـ "الشيال" الكفيف

في إطار التفاعل الفوري مع كافة الشكاوى والاستغاثات الواردة إليها من جميع محافظات الجمهورية ومن خلال مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعى، استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التي تم نشرها وتداولها على نطاقٍ واسع بعدد من وسائل الإعلام وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، إثر رصدها من جانب أحد فرق العمل المكلفة بالمنظومة، عن المحنة التي يعيشها المواطن الكفيف أيمن سعد عبدالحميد محمد، والذي يعمل "شيالا" ويتخذ من ابنه دليلا له أثناء أداء عمله باليومية في أعمال البناء.

وعلى الفور، تم عرض موضوع الشكوى على المسئولين المعنيين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن بالجيزة، وفق التوجيهات المستديمة لوزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو دعم كافة الحالات الإنسانية، حيث توجه فريق العمل المكلّف، اليوم الأربعاء، إلى محل سكن المواطن ولم يكن متواجداً به؛ حيث ذهب إلى عمله، وبناء على ذلك تم إجراء بحث الحالة الاجتماعية في وجود الأسرة، والتي يتكون أفرادها من الزوجة وثلاثة أبناء.

وزير الرى: نتجه لتحلية مياه البحر وأعيننا على النقص فى احتياجاتنا حتى 2050

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، أن لدينا تحديات كثيرة يجب أن نتبناها للحد من التحديات المائية من خلال تطبيق نظم الرى الحديث لاستغلال الموارد المائية والمتاحة وإعادة تدويرها لاستخدامها للحد من العجز في تلبية الاحتياجات المائية والحد من التلوث، موضحا ان تطبيق هذه النظم ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل ويقلل من الفاقد منها ويرفع من جودتها خلال مراحل التداول، مدللا على أن استمع لأحد الفلاحين حيث يسرد قصة فوائد استخدام نظم الرى الحديثة فى تسويق محصولة من العنب وزيادة جودته وهو ما تعلمناه من أهالينا الفلاحين.

التعليم: لا نتردد فى تطبيق أى قرار لصالح طلاب الثانوية العامة خلال التصحيح

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لا تردد فى اتخاذ وتطبيق أى قرار لصالح طلاب الثانوية العامة أثناء التصحيح، كما أن أى خطأ فى صياغة الأسئلة لا يتم السكوت عليه وما يتم من جهد هدفه تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن الوزارة قررت وضع إجابات إضافية فى نموذج إجابات بعض أسئلة الامتحانات فى إطار التسهيل على الطلاب أثناء التصحيح وعدم تقيد المصحح بإجابة واحدة فقط.

القطارات الروسية الجديدة على المحطات يغطيها علم مصر وتزينها الورود.. صور

وزعت هيئة السكة الحديد عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية مغطاة بأعلام مصر والوروود وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وذلك استعدادا لتشغيلها على الخطوط الرئيسية، حيث ستصبح أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة لتعمل ضمن اسطولها المكون من قطارات أسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية، وذلك ضمن تعاقد الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد للهيئة 1300 عربة مكيفة وعادية.

وكانت مصادر مسئولة أكدت لليوم السابع أن هيئة السكة الحديد رفعت مذكرة للمهندس كامل الوزير وزير النقل لتشغيل أول عربات روسية جديدة وصلت وتضم 33 عربة تشمل 22 عربة وصلت منذ أيام و10 عربات وصلت نهاية الأسبوع الماضى وعربة نموذج وصلت منذ أسابيع ويجرى تجربتها واختبارها وتشغيلها بدون ركاب للتأكد من إجراءات السلامة بها.

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فيديو.. وزير الرى: إثيوبيا لديها رأس ماشية تستهلك مياه تعادل حصة مصر والسودان

كد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، أننا نواجه تحديات مائية كبيرة خاصة مع زيادة الاحتياج في مياه الشرب أو الزراعة والصناعة، ومعالجة مشاكل الشبكات ونقلل الفواقد والتعامل مع المعوقات الخارجية، مشيرا إلى أن كفاءة استخدام المياه في مصر هي أعلى كفاءة استخدام في افريقيا، وفقا للنشرات الدولية، وتصل لاستخدام 90%.

السكة الحديد تعلن تشغيل 10 قطارات إضافية لعيد الأضحى اعتبارا من 25 يوليو

علنت هيئة السكة الحديد الدفع بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 25 يوليو الجارى، على أن يستمر تشغيلها حتى 11 أغسطس المقبل، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومى الطبيعية، مع إتاحة مقاعدها للحجز قبل السفر ب 24 ساعة فقط.

وشملت جداول التشغيل للقطارات الإضافية التى سيتم بدء الدفع بها وتشغيلها قبل عيد الأضحى الدفع ب 4 قطارات تقوم برحلات يومية من القاهرة إلى أسوان والعكس تضم اثنين مكيف واثنين عادى، بجانب تشغيل 6 قطارات لأهالى النوبة منهم 4 تقوم من القاهرة واثنين من الإسكندرية.

غدا.. طقس مائل للحرارة وشبورة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

موجز خدمات الخليج 365.. قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة وطرح تذاكر قطارات العيد

قدم ”الخليج 365”، في العاشرة من صباح اليوم موجزًا للخدمات، والذى استعرضت خلاله الزميلة سرين فؤاد، عدداً من الأخبار الهامة أعدها الزميل محمود حسن.

اعرف قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس بالأسعار الجديدة

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الموقع الإلكترونى للجهاز يتيح خدمة حساب قيمة الفاتورة، الخاصة بشهر أغسطس، التى ستشهد تطبيق أسعار الشرائح الجديدة التى تم الإعلان عنها منتصف يونيو الماضى.





الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة بمجموع 65 ‎%

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكُلية الشُرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2020، للحاصلين على مجموع 65 % .