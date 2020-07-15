شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشرطة التركية تعتدى على مسيرة لمصابى تحرك الجيش التركى ضد أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدت قوات الشرطة التركية، على مسيرة لمصابي تحرك الجيش التركي فى 15 يوليو 2016، أثناء توجههم إلى النصب التذكاري لـ15 يوليو بالعاصمة التركية أنقرة، وذكر موقع " تركيا الآن " أنه وفقًا لمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، منعت قوات الشرطة التركية الصحفيين من التصوير وطالبتهم بالمغادرة.

ومن المقرر أن يُحيي الشعب التركي، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لتحرك الجيش التركي التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016.

وتعيش تركيا هذه الأيام ذكرى انقلاب 15 يوليو المزعوم، وتقول تركيا إن أنصار فتح الله جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 مسئولون عن محاولة الانقلاب التي قتل خلالها 251 شخصاً. وينفي جولن ضلوعه في المحاولة.

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وذكرت مصادر أن الجنود الذين صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال كانوا على تواصل عبر الهاتف مع مسئولين كبار من حركة جولن بين 2010 و15 يوليو 2016 عندما وقعت محاولة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين سجن عشرات الآلاف في انتظار محاكمتهم بسبب صلات بجولن بينما أقيل أكثر 150 ألفاً أو أوقفوا عن العمل من وظائف في القطاعين العام والخاص للسبب ذاته.