شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تشغيل 10 قطارات إضافية لعيد الأضحى اعتبارا من 25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد الدفع بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 25 يوليو الجارى، على أن يستمر تشغيلها حتى 11 أغسطس المقبل، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومى الطبيعية، مع إتاحة مقاعدها للحجز قبل السفر ب 24 ساعة فقط.

وشملت جداول التشغيل للقطارات الإضافية التى سيتم بدء الدفع بها وتشغيلها قبل عيد الأضحى الدفع ب 4 قطارات تقوم برحلات يومية من القاهرة إلى أسوان والعكس تضم اثنين مكيف واثنين عادى، بجانب تشغيل 6 قطارات لأهالى النوبة منهم 4 تقوم من القاهرة واثنين من الإسكندرية.

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وأكدت المصادر أن القطارات الإضافية التي سيتم الدفع بها لاستيعاب الأعداد الكبيرة التى تقبل على السفر بالقطارات بالعيد ستعمل على خطوط الصعيد فقط، كما أن قواعد حجز مقاعد هذه القطارات هى نفس القواعد المعمول بها كل عام، حيث سيتم طرح مقاعدها للحجز أمام الجمهور قبل السفر بـ 24 ساعة.