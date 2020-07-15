شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تعاين موقع مقتل مجهول حاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى بـ"سنجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحقق النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر فى واقعة مقتل شاب على يد قوات الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي بعد محاولته اقتحام المدينة وبحوزته سلاح أبيض، حيث انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، كما أمرت بالتحفظ على السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وجارى الاستماع لأقول مسؤولي الأمن لكشف ظروف وملابسات الواقعة.

Advertisements

تفاصيل الواقعة عندما فوجىء أفراد القوة الأمنية المعينة لتأمين مدينة الإنتاج الإعلامى، بمدينة 6 أكتوبر، بمحاولة أحد الأشخاص الدخول، بحوزته سلاح أبيض" سنجة" ، مهاجما قوات الأمن مما اضطر قوات الأمن للرد عليه بإطلاق النار ، الأمر الذى أدى لمصرع المهاجم

وجارى تكثيف التحريات لكشف دوافع المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.