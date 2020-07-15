شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا نتردد فى تطبيق أى قرار لصالح طلاب الثانوية العامة خلال التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لا تردد فى اتخاذ وتطبيق أى قرار لصالح طلاب الثانوية العامة أثناء التصحيح، كما أن أى خطأ فى صياغة الأسئلة لا يتم السكوت عليه وما يتم من جهد هدفه تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن الوزارة قررت وضع إجابات إضافية فى نموذج إجابات بعض أسئلة الامتحانات فى إطار التسهيل على الطلاب أثناء التصحيح وعدم تقيد المصحح بإجابة واحدة فقط.

ووجه الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة لرؤساء لجان السير بامتحانات الثانوية العامة تعليمات صارمة للتصدى للغش الإلكترونى ومحاولات الطلاب فى هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية داخل اللجنة 3 مرات الأولى أثناء دخول الطلاب لجنة الامتحان والثانية داخل اللجان الفراعية من التاسعة والنصف صباحا وحتى العاشرة صباحا قبل توزيع كراسات الامتحان والتركيز على المقاعد، ومرة ثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التسبب فى إرباك الطلاب، على أن يتم ذلك من خلال لجنة مشكلة برئاسة مراقب أول اللجنة وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة للكشف عن التليفونات المحمولة وأى أجهزة تساعد على الغش.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا



والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.