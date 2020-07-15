شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الرى: إثيوبيا لديها رأس ماشية تستهلك مياه تعادل حصة مصر والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، أننا نواجه تحديات مائية كبيرة خاصة مع زيادة الاحتياج في مياه الشرب أو الزراعة والصناعة، ومعالجة مشاكل الشبكات ونقلل الفواقد والتعامل مع المعوقات الخارجية، مشيرا إلى أن كفاءة استخدام المياه في مصر هي أعلى كفاءة استخدام في افريقيا، وفقا للنشرات الدولية، وتصل لاستخدام 90%.

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وأضاف وزير الرى، خلال مشاركته في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا المنعقد أونلاين، أن الدولة تقوم بمشروع تبطين المياه للحفاظ على المياه وتوصيل المياه للفلاح، قائلا: من يقول أن مصر تأخذ حصة الأسد في المياه فهذا غير حقيقى فنحن نحصل على الحد الأدنى من نصيبنا، متابعا: "وهعطى مثل بسيط عن المياه التي تجرى في قنوات النيل فمثلا فى بحيرة فيكتوريا بها مخزون مياه 3 آلاف مليار متر مكعب مياه، تستفيد منها الدول المحيطة بها، ولم أتحدث عن مياه المطر التي تسقط في حوض النيل، أما فى أثيوبيا لديهم بحيرة تانا بها 55 مليار متر مكعب مكعب وسد التكيزى به 10 مليار وتانا بلس 3 مليار وفينشا وشراشرا وبعد السدود الصغير بهم 15 مليار متر مكعب، والإجمالى 55 مليار نتر مكعب من المياه فكيف نقول أن هذه الدول لا تستفيد من مياه النيل ، أما في دول حوض النيل خزان أوين وبوجاجالى وسدود روسيرس وسنار ومروى وجبل أولية خشم القربة وعبار أبو ستيت كلها سدود أنشأت في حوض النيل، ولم يتم حساب المياه الجوفية أو الأمطار أو المساحات الخضراء".

وتابع : نعيش على 6% من أراضينا والباقى صحراء لعدم وجود مياه نزرعها، لكن هما عندهم 94% أراضى خضراء فمن أين نقول أننا نأخذ نصيب الأسد، لأن اثيوبيا تردد كثيرا هذه المقولة وهذا افتراء ولا يوجد أحد للرد، ولابد أن يكون لدينا الحجة، في اثيوبيا لديهم أكثر من 100 مليون رأس ماشية تستهلك مياه 84 مليار متر مكعب مياه يعنى حصة مصر والسودان، وهذه حقائق لابد أن يعلمها الجميع.