أمن المنافذ يحبط محاولة تهريب بضائع أجنبية بقيمة 35 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط (قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (35 ألف جنيه).

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وفي مجال الأمن العام، ضبطت 16 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

كما ضبط (1215) مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.