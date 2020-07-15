ضبط 124 شخصا خالفوا قرار إيقاف البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، والتصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات. أسفرت جهود الحملة عن ضبط (124) شخصا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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