الداخلية تكشف لغز مقتل طبيب بيطري في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل طبيب بيطري، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، تم ضبطهم.

تبلغ لمركز شرطة الفشن بمقتل (طبيب بيطري ورئيس الوحدة البيطرية بقرية الحيبة بدائرة المركز).

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة مسجاه بالطريق بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمل المجني عليه وبها آثار جروح متفرقة.

Advertisements

توصلت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي ببنى سويف إلى أن عائلة المجني عليه ترتبط بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات، وأن وراء ارتكاب الواقعة (4 مزارعين -مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة أخذاً بالثأر، قرر المتهم الأول أنه نظراً لسابقة قيام شقيقي المجني عليه بقتل شقيقه خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة فعقد العزم على قتل المجني عليه، واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه الإجرامي.

وأوضح المتهم الأول في اعترافاته، أنه أعد لذلك سلاح أبيض "سنجة" واستقل دراجة نارية "قيادة المتهم الثاني" وانتظرا المجني عليه بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمله في حين قام المتهمان الثالث والرابع بتأمين ومراقبة الطريق وحال مرور المجني عليه قام المتهم الثاني بقطع الطريق عليه بالدراجة النارية وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالسنجة فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقروا بها، وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض - دراجة نارية "بدون لوحات" المستخدمين في ارتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.