رئيس أكاديمية الشرطة: 4 أغسطس تقديم طلبات الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة: إن موعد التقديم لالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 4 أغسطس المقبل حتى يوم 3 سبتمبر 2020، لمدة 30 يوما من خلال مكتب التنسيق بكلية الشرطة.
جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر صحفي، صباح اليوم الاربعاء.
ويبدأ موعد التقديم لحملة الشهادة الثانوية العامة من خارج البلاد والدبلومات الأجنبية، من يوم 4 أغسطس المقبل وحتى 20 أغسطس 2020، من خلال مكتب التنسيق بكلية الشرطة.
كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكُلية الشُرطة للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية 2020 وكذلك قسم الضباط المتخصصين.
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