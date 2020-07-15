تفاصيل التقديم في كلية الشرطة 2020 وشروط القبول واختبارات أكاديمية الشرطة-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول للعام الحالي أو العام الماضي.

الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية ذكورًا وإناثًا بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام أو العام السابق.

تبدأ مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق ٢٠١٩، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢٠ يوليو حتى الخميس الموافق 30 يوليو ولمدة ١١ يوما من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي ٢٠٢٠ اعتبارًا من الأربعاء الموافق ٥ أغسطس القادم حتى الخميس ٢٠ أغسطس ولمدة ١٦ يومًا، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية لهذا العام ٢٠٢٠ والعام السابق ٢٠١٩ تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس القادم حتى الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠، ولمدة ١٧ يوما من خلال مكتب تنسيق القبول بكليه الشرطة.

بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية تبدأ من يوم الثلاثاء ٤ أغسطس حتى الخميس الموافق ٣ سبتمبر المقبل ٢٠٢٠، ولمدة ٣١ يوما من خلال مكتب تنسيق قبول بكلية الشرطة.

تضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

شُروط الالتحاق بالكلية:

يُقبل للالتحاق بكُلية الشُرطة من تتوافر فيهم الشُروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاتها، وهي: بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية: أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلي:

أ: ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

ب: توافر شرط القوام "أقصى وزن = طول الطالب – 90".

ج: ألا يزيد عُمره في أول أكتوبر على 22 سنة ميلادية.

د: أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة.

هـ: أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

د: ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

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وكشفت أكاديمية الشرطة عن شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019 أطباء، والتي تتمثل في الآتي: أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون الطالب حسن السيرة، ألا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم.

وألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية، أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوي طول الطالب ناقص 90 ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة، ألا تقل درجة الإبصار عن النصف أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.

اختبارات مُقررة للالتحاق بكلية الشرطة:

اختبار القُدرات:

هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

اختبارا المقاس والقوام:

يتم قياس طول وعرض صدر الطالب المتقدم لقسم الضباط المتخصصين؛ للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة، والطالـب الذي لا يستوفي تلك الشُروط لا يكون له حق الإعادة، ويتم اختبار القوام من خلال التأكد من (تناسب الطول مع الوزن "الطول – 90") وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط الكشف الطبي، يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي)، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف النفسي:

يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

الاختبار الرياضي:

يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

كشف السمات:

في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

لجنة الاختيار (الهيئة):

عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار، والتي تطبق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

الكشف الطبي المتقدم:

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: "موجات صوتية (قلب–بطن)، رسـم مـخ كهربائي مقياس سمع تقليدي، فحص نسبة السكر بالدم (صائم–مفطر)، وظائف الكبد والكليتيـن، الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة".