ضبط القائمين على إدارة مجموعات "علمى علوم " و "ثقة في الله نجاح" لنشر امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من القائمين على إدارة مجموعات على تطبيق "الواتس آب- الفيس بوك"؛ لنشر امتحانات الثانوية العامة. رصدت المتابعة الأمنية قيام المسؤولة عن إدارة مجموعة مسماة "علمى علوم" بتطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتى (الفيزياء-التاريخ). واستهدافها وضبطها بمحل إقامتها "بنى سويف" عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى-الأمن العام) ومديرية أمن بنى سويف.. وبحوزتها الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة. Advertisements وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة وقيامها بإدارة المجموعة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة مقابل ذلك مادياً، وقيامها بمغادرة المجموعة وحذف تطبيق المُحادثات المُشار إليه عقب علمها بضبط القائمين على إدارة مجموعات مماثلة ممن تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة. كما رُصد الشخصان المسؤولان عن إدارة مجموعتين تحملان ذات المسمى (ثقة فى الله نجاح) بتطبيق المحادثات "واتس آب" وقيامهما بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتى (الكيمياء-الجغرافيا). وإستهدافهما وضبطهما بمحل إقامة كلاً منهما بدائرة مركز صدفا بأسيوط عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن أسيوط. وبحوزتهما الهاتفان المستخدمان فى ارتكاب الواقعة "بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عن إدارة المجموعتين المشار إليهما".. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بإدارة المجموعتين بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة مقابل ذلك مادياً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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