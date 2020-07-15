ضبط عاطل بحوزته 75 طربة حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن، حملة أمنية، لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الحملة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عدد من تجار المواد المخدرة، أبرزهم: ضبط (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة مطروح) حال استقلاله "سيارة بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام -مبلغ مالي –هاتف محمول).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.