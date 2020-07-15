ترتدي "الكمامة".. وصول الفنانة عبير بيبرس إلى المحكمة لنظر أمر حبسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

وصلت الفنانة عبير بيبرس إلى محكمة البساتين لنظر أمر استمرار حبسها في اتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.

وظهرت الفنانة داخل قفص الاتهام بالملابس البيضاء ومرتدية "كمامة" للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المحامي أحمد البحقيري -حضر التحقيقات- إن موكلته قالت في التحقيقات إنها تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ 8 أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما، بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما، وإنه دائما ما كان يتعدى عليها بالضرب والسبّ.

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وأضافت في أقوالها بالقضية رقم 5589 لسنة 2020 إداري البساتين، أنه يوم الحادث نشبت مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات مالية بينهما "كان مستلف مني فلوس"، بالإضافة لمشكلات سابقة تتعلق بعلاقته مع زوجته الأولى، وفق تصريحات محاميها لمصراوي.

وأوضحت أن المشاجرة تطورت بينهما وسقط زجاج مكتبة داخل شقتها وتناثر على الأرض، وأثناء المشاجرة سقط زوجها فأصيب بزجاجة في صدره، لافتة إلى أنها طلبت له الإسعاف لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وتحريز الزجاج مع مضاهاته آثار الدماء عليه بدماء الضحية.