وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2020 .

وتعقد فاعليات المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، بأكاديمية الشرطة لإعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة.

ويشارك في الحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء محمود الجمسي نائب رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء دكتور أيمن شريف مدير كلية الشرطة واللواء عادل كسبه كبير معملي كلية الشرطة ولفيف من قيادات كلية الشرطة.

Advertisements

شروط ومعايير القبول بكلية الشرطة 2020

كشف مصدر مسئول، عن شروط ومعايير القبول بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2020.

وقال المصدر: إن من أبرز ملامح شروط القبول، أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية من غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وأضاف المصدر تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، ومنها ألا يقل طول القامة للطالب عن ١٧٠ سم، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين ويصرح بالكشف بالنظارة، وألا يحصل المتقدم للاختبار على نسبة أقل من ٤٠ في المئة من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.