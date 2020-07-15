العدد يرتفع لـ 117 شهيدًا.. وفاة 5 أطباء جراء إصابتهم بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الأربعاء، وفاة 5 أطباء جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

والأطباء هم: الدكتور بهاء الدين أحمد استشاري الرمد بمستشفى الأقصر العام والذي وافته المنية بمستشفى العزل بإسنا التخصصي، والدكتور محمد رجب سرحان استشاري الحميات بمستشفى حوش عيسى المركزي والذي توفى متأثرًا بإصابته بكورونا في مستشفى عزل كفر الدوار، والدكتور عبدالله محمد إسماعيل اخصائي باطنة في مستشفى الأحرار بالشرقية، والذي توفي بعزل مستشفى الأحرار، والدكتور أحمد عبدالرحمن إمام استشاري العظام بمستشفى بني سويف العام (بالمعاش)، والذي توفي بعزل مستشفى الجامعة ببني سويف، والدكتور ياسر الشرقاوي أخصائي العناية بمركز قلب المحلة.

وأوضحت النقابة في بيان اليوم، أن عدد ضحايا الأطباء ارتفع إلى 117 شهيدًا جراء إصابتهم بكورونا، لافتة إلى أن هؤلاء الأطباء تم توثيق بياناتهم حتى الأن والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.