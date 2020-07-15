3 مليارات و52 مليون جنيه.. إجمالي ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد خلال يونيو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، يستعرض الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، قد أفرجت عن مشمول 7234 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك بورسعيد، خلال شهر يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "القمح، الذرة، البقوليات".

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 480 مليونًا و667 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات مليارَي و571 مليونًا و715 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 315 بيانًا جمركيًّا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "المواد الغذائية، العصائر، الفواكه، المواد الخام الأولية»، بقيمة بلغت 985 مليونًا و798 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 19 مليونًا و319 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يونيو الماضي بلغ نحو ٣ مليارات و52 مليونًا و382 ألف جنيه.