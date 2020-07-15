في تحسن مستمر.. آخر تطورات الحالة الصحية للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشف الكاتب الصحفي هشام عبد العزيز، نائب رئيس تحرير "الأهرام"، زوج الإعلامية أمنية مكرم، كريمة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، آخر تطورات حالته الصحية، اليوم الأربعاء.
وقال عبد العزيز لـ"الخليج 365" إن الكاتب الكبير موجود حاليًّا بمستشفى المعادي العسكري، وممنوع عنه الزيارة حتى الساعة الرابعة عصرًا؛ لكنه في تحسن مستمر وحالته الصحية جيدة، والجلطة كانت بسيطة وتم إسعافه بشكل عاجل.
وأضاف عبد العزيز أنه من المقرر أن يعود الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إلى منزله بعد انتهاء فترة علاجه بالمستشفى، متوجهًا بالشكر للرئيس والقوات المسلحة على اهتمامهما بالاطمئنان على صحته وسرعة استجابتهما لعلاجه.
وكانت أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، قد أكدت إصابته بجلطة في ذراعه، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى العلمين.
وأضافت لـ"الخليج 365"، أن الأسرة كانت موجودة بالساحل الشمالي وأُصيب بجلطة في ذراعه اليسرى، وتم على إثرها نقله إلى مستشفى العلمين، ولكنه بحالة جيدة وفي كامل وعيه، وسيعودون غدًا إلى القاهرة؛ لنقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.
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