88% للفيزياء و87 للأحياء.. ننشر نتائج العينة العشوائية لامتحانات الثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ علي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن نسب النجاح في العينات العشوائية لامتحانات الشهادة الثانوية بقسميها "علمي وأدبي"، لهذا العام، مبشرة للغاية.

وأضاف خليل في تصريحات لمصراوي، أن نتيجة العينة العشوائية جاءت كما يلي:

- شعبة العلوم الإسلامية فى كل من مواد النحو والفقه والجغرافيا والحديث والتاريخ والبلاغة وأدب ونصوص 100%، والقرآن الكريم 97%.

- نسبة النجاح في القرآن الكريم للقسم الأدبى 70%، والفيزياء 88%، الحديث للأدبى 65%، والأحياء 87%، الجغرافيا 92%، والأدب والنصوص للعلمى 94%، والتوحيد للأدبى 67%، والاستاتيكا 72%، والفلسفة والمنطق 76%.

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- نسبة النجاح في الفقه للقسم العلمي 94%، والأدبى 67%، وشعبة العلوم الإسلامية 100%.

- نسبة النجاح بمادة الديناميكا 90%، والنحو للقسم الأدبى 65%، القرآن الكريم للقسم العلمي 98.5% ،ومادة البلاغة للأدبي 79%، الحديث للعلمي 98%.

وقال رئيس قطاع المعاهد، إن 10% درجات الرأفة التي أقرها الأزهر على كل مادة مخصصة لجميع الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام " مستجدين وباقين للإعادة"، وسيحصل عليها الطالب الذي في حاجة إليها لتتحول نتيجته من راسب إلى ناجح.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد، أن طالب الثانوية الأزهرية الذي تتبقى له درجات بسيطة في المادة الواحدة ليتحول منها من راسب إلى ناجح، سيحصل على نسبة الـ10% درجات الرأفة، ولن يحصل عليها الطالب الذي بلغ درجات النجاح في هذه المادة.

ونوه خليل، إلى أن درجات الرأفة يحصل عليها الطالب الذي تتبقى له درجات قليلة، ليبلغ بها درجة النجاح، وتمنعه من دخول الدور الثاني، ويحصل عليها طالب آخر الذي رسب في ست مواد وينجح في مادة أو اثنين، ويؤدي امتحانات الدور الثاني، بدلا من يظل باقيا للإعادة للعام المقبل، إذ أن طالب الثانوية الذي يرسب في أكثر من خمس مواد، يعتبر راسبا، و لا يحق له دخول امتحانات الدور الثاني.