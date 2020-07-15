مطار القاهرة يستقبل 11 رحلة دولية تقل 1902 راكب من جنسيات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إن 11 رحلة طيران دولية وصلت المطار على متنها نحو 1902 راكب من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

وأضافت المصادر: استقبلت صالات الوصول 3 رحلات لشركة مصر للطيران، ورحلة قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وعلى متنها 275 راكبًا، ورحلتين من الإمارات على متنهما 354 راكبًا، واستقبلت صالات الوصول رحلة للخطوط الإماراتية تقل 181 راكبًا، ورحلة للخطوط اليمنية قادمة من عدن تقل 140 راكبًا، ورحلة للخطوط الكويتية تقل 250 راكبًا، ورحلة للخطوط الإثيوبية عليها 60 راكبًا، ورحلة لطيران الخليج قادمة من البحرين وتقل 158 راكبًا، ورحلة لشركة فلاي ناس قادمة من السعودية وعليها 133 راكبًا. كما وصلت المطار رحلة لطيران العربية قادمة من الإمارات وتقل 174 راكباً، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من جدة وعليها 177 راكبًا.

وتابعت المصادر بأن سلطات المطار اتخذت الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأنه تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس،خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة؛ لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.