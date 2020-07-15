تراجع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه طقس اليومين المقبلين يشهد تراجعا في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين عن الأيام الماضية.

وأضاف شاهين، تسجل القاهرة 34 درجة، بعد أن كانت 36 و35 درجة، كما تصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ30 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 39 و42 درجة.

وتابع: "نلاحظ ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تساعد على الإحساس بارتفاع الحرارة، وتراجع درجات الحرارة لم نشعر به نظرا لارتفاع نسب الرطوبة، حين نلاحظ أن حالة الطقس مماثلة في ظل درجات الحرارة 36 أو 34 درجة، لأن الرطوبة تعوض هذا التراجع في الحرارة".

Advertisements

وأشار إلى أنه في فترات الليل تنشط الرياح أحيانا على القاهرة والوجه البحري، مما تشعرنا بجو لطيف يستمر حتى الصباح الباكر، وتحسن محدود ومؤقت باعتدال درجات الحرارة، حيث تقل نسبة الرطوبة، لكن مع بداية سطوع أشعة الشمس تعود الحرارة والرطوبة مرة أخرى.

وأوضح أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، هو نشاط الرياح على السواحل الشمالية المناطق الجنوبية تكون مثيرة للرمال على المناطق المكشوفة.

وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف حتى الآن لم يشهد أي ظواهر جوية حادة، موضحًا أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي وإذا ارتفعت لا تكون بقيم ملحوظة.​