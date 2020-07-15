أخبار مصر | بيان برلماني عاجل بشأن خسائر حريق البترول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان برلماني عاجل بشأن خسائر حريق البترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، حول خسائر حريق البترول بطريق الإسماعيلية وإجراءات التأمين والسلامة المهنية والحفاظ على الموارد الاقتصادية بقطاع البترول.

وأضاف كمال"، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحادث نتج عن تسريب شركة انابيب البترول عصر، أمس الثلاثاء، لمنتج المازوت طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي والذي أسفر عن عدد كبير من الإصابات للمواطنين، بالإضافة إلى حريق وتفحم أكثر من 35 سيارة فضلًا عن الخسائر التي أصابت الطريق وقيمة المواد البترولية وتعطيل حركة النقل مما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة.

وتابع النائب، أن هذا الحادث يذكرنا بمجموعة الحرائق التي تمت بعدد من الشركات البترولية في الفترة الماضية منها شركات "ثروة للبترول – خالدة للبترول – بتروبيل فى البحر الاحمر – وسيدبك للبتروكيماويات – الحفر المصرية – النصر للبترول – وخط ايتاي البارود لنقل البترول والحادث الاخير الاسبوع الماضي بأحد خزانات السويس لتصنيع البترول.

Advertisements

واستطرد كمال: "وللأسف جاء الحادث الأخير ليؤكد ازدياد الخسائر وتكرار الحوادث رغم الاحتفالات السنوية بيوم السلامة العالمي والذي يتم الاحتفال به سنويا "24 – 25 نوفمبر" من كل عام، كما أن الحادث جاء في الوقت الذي يشهد قطاع البترول تطويرا في الاكتشافات البترولية الجديدة وفي الوقت الذي تولي القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا بأهمية تطوير قطاع البترول والتعدين".

وأضاف: "حرصا منا على المصلحة العامة للبلاد واقتصاديات قطاع البترول فإننا نتوجه بطلب احاطة وبيان عاجل طبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب للرد على الإجراءات الفعلية التي تتخذها وزارة البترول والشركات من أجل تأمين خطوط البترول من الحرائق والحوادث والسرقات المثبتة بمحاضر رسمية وكيفية تأمين المدن والأماكن المأهولة".

وتساءل النائب، هل يتم استخدام أجهزة إنذار أو حساسات لحماية ما تحمله الخطوط من ثروات؟ وما مدى جاهزية التدريب واستخدام الأجهزة الحديثة للرصد والإنذار حماية لاقتصاد بلدنا خصوصا في قطاع البترول؟.