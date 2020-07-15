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أخبار مصر | برلماني: الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن الاعتماد على تقنيات الزراعات المحمية في مصر أصبح خلال السنوات الماضية من الأولويات الأساسية بهدف توفير الحماية لمحاصيل الخضر والتي تختلف فيما بينها في احتياجاتها الحرارية.

وكان افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية، ويعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع ترشيد استخدام مياه الري.

وأوضح في بيانه اليوم الأربعاء، أن النتائج الخاصة بأحد الدراسات العلمية أثبتت أن استخدام التغطية بأغشية بلاستيكية يزيد من غلة المحاصيل بمعدل 45.5 في المائة، ويحسن كفاءة استخدام المياه بنسبة 58 في المائة في دولة مثل الصين وهو ما بدأنا بالفعل في تنفيذه على أرض مصر.

وأضاف مشهور، أن الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة حيث تعتمد الزراعات المحمية على نظام الري بالتنقيط، مما يؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه التى يمكن استخدامها في استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و 4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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