أخبار مصر | برلماني: الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن الاعتماد على تقنيات الزراعات المحمية في مصر أصبح خلال السنوات الماضية من الأولويات الأساسية بهدف توفير الحماية لمحاصيل الخضر والتي تختلف فيما بينها في احتياجاتها الحرارية.
وكان افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية، ويعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع ترشيد استخدام مياه الري.
وأوضح في بيانه اليوم الأربعاء، أن النتائج الخاصة بأحد الدراسات العلمية أثبتت أن استخدام التغطية بأغشية بلاستيكية يزيد من غلة المحاصيل بمعدل 45.5 في المائة، ويحسن كفاءة استخدام المياه بنسبة 58 في المائة في دولة مثل الصين وهو ما بدأنا بالفعل في تنفيذه على أرض مصر.
وأضاف مشهور، أن الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة حيث تعتمد الزراعات المحمية على نظام الري بالتنقيط، مما يؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه التى يمكن استخدامها في استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و 4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.