أخبار مصر | برلماني: الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن الاعتماد على تقنيات الزراعات المحمية في مصر أصبح خلال السنوات الماضية من الأولويات الأساسية بهدف توفير الحماية لمحاصيل الخضر والتي تختلف فيما بينها في احتياجاتها الحرارية.

وكان افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية، ويعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع ترشيد استخدام مياه الري.

وأوضح في بيانه اليوم الأربعاء، أن النتائج الخاصة بأحد الدراسات العلمية أثبتت أن استخدام التغطية بأغشية بلاستيكية يزيد من غلة المحاصيل بمعدل 45.5 في المائة، ويحسن كفاءة استخدام المياه بنسبة 58 في المائة في دولة مثل الصين وهو ما بدأنا بالفعل في تنفيذه على أرض مصر.

وأضاف مشهور، أن الصوب الزراعية ترفع كفاءة استخدام المياه لوحدة المساحة حيث تعتمد الزراعات المحمية على نظام الري بالتنقيط، مما يؤدى إلى توفير كميات كبيرة من المياه التى يمكن استخدامها في استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية.

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