أخبار مصر | وزير الرياضة يسلم الدراجات المدعومة بمركز شباب الجزيرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يسلم الدراجات المدعومة بمركز شباب الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدراجات التي تدعمها الوزارة ضمن مبادرة دراجتك صحتك إلى المواطنين بمركز شباب الجزيرة حيث يتم تسليم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة (دراجتك صحتك) التي تتبناها وزارة الرياضة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتضمن المرحلة الأولى تسليم 1000 دراجة هوائية من خلال آلية للحجز على الموقع الإلكتروني للوزارة بسعر مدعم للمواطنين وذلك في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة، على أن يتم تسليم الدراجات غدًا الأربعاء بمركز شباب الجزيرة وهو المنفذ الخاص بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة بعدد أكثر من الدراجات، بعد الإقبال الكبير على دراجات المرحلة الأولى والتي نفذت بعد ساعات من إطلاق المبادرة، على أن تكون الهيئة العربية للتصنيع المنفذ الخاص بالمرحلة الثانية.

ووفقًا للأسعار والمواصفات التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فهناك نوعان من الدراجات جبلية وسريعة، بالنسبة للنوع الأولى، وهى الدراجة الجبلية فسعرها 1932 جنيها، وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، وبالانتقال الى الدراجة الثانية وهى الهجين "السريعة" وهى مناسبة أكثر للطرق الممهدة فييلغ سعرها 2362 جنيها، ومقاسها 28.

وتهدف المبادرة (دراجتك صحتك) إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطن من خلال استخدام "الدراجة الهوائية"، واستخدام وسيلة انتقال مصاحبة للبيئة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

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وقال مستشار الوزيرة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ