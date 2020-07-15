أخبار مصر | القاهرة تطلق خدمة الدفع الإلكتروني كأول محافظة على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القاهرة تطلق خدمة الدفع الإلكتروني كأول محافظة على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت المرحلة التجريبية لتفعيل الخدمات الإلكترونية بمحافظة القاهرة، لتكون أول محافظة على مستوى الجمهورية تعمل بهذا النظام.

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن بدء المرحلة التجريبية خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 لتفعيل الخدمات الإلكترونية بمحافظة القاهرة كأول محافظة بالجمهورية تفعل الخدمات الكترونيًا من خلال بوابة الخدمات المحلية، والتي بدأت بتنفيذ خدمة تخصيص المدافن (طلب الخدمة والتخصيص والتحصيل) من خلال الوسائل الإلكترونية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن عملية تقديم الخدمات بالطرق الإلكترونية تتيح تقديم المواطن للطلبات والحصول على الخدمات من أي مكان وفى أي وقت.

Advertisements

وأكد أنه بناء على قرار رئيس الوزراء والكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم 175 لسنة 2020 بشأن إطلاق عملية تقديم الخدمات المحلية بالطرق الإلكترونية للتسهيل على المواطنين، تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المسئولة عن تطبيق خدمات الوحدات المحلية ليتم تفعيل الخدمات التي كانت تقدم للمواطنين في المراكز التكنولوجية لتتم بالطرق الإلكترونية عن بعد عبر بوابة الخدمات المحلية.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه نظرًا لان تقديم الخدمات بالطرق الإلكترونية كان يستلزم إجراء بعض التجهيزات الضرورية ليتم العمل بشكل صحيح ومتكامل مع أنظمة التحصيل والدفع الإلكتروني، كانت محافظة القاهرة سباقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية حيث قامت من جانبها بإعداد الدليل الموحد لخدمات الأحياء كما قامت بإعداد الدليل الموحد للبنود والإيرادات وقامت منذ فترة بالتعاقد مع شركتي آي فينانس وفوري دهب للقيام بأعمال التحصيل الإلكتروني.

وأشار، إلى أن المشروع سيتيح للمواطن الحصول على الخدمة من أي مكان من خلال تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات، والتي يمكن الدخول إليها من البوابة الإلكترونية للمحافظة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيًا لتأخذ دورة العمل الطبيعية مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة الإلكترونية.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتركيز على اختيار خدمات التجديد والتي تتوافر أصول المستندات الخاصة بها في الحي والمركز وبالتالي يسهل إتمامها الكترونيًا مثل تجديد رخصة محل أو إشغال أو طلبات سداد إيجارات أو مديونيات، لافتا إلى أن الخدمات المختارة تغطي عددا كبيرا من الخدمات الأكثر طلبًا داخل المراكز التكنولوجية في هذا المجال.