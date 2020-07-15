أخبار مصر | تعيين 145 شابا.. وصرف 109 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين 145 شابا.. وصرف 109 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، في تعيين عدد من شباب متحدي الإعاقة وآخر من الخريجين بإحدى شركات القطاع الخاص، في إطار حرص الدولة للحفاظ على هذه الفئة وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج عينت 145 شابًا من بينهم شابًا من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المرتدة وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار وزير القوى العاملة، إلي زيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة لـ 418 عاملا وتم استخراج كارنيهات لهم، ليصبح عدد المستفيدين من المنح وكافة المميزات إلي 5350 عاملًا مسجلين بالوحدة داخل المديرية.

وقال الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية: إن أن التقرير الشهري خلال يونيو الماضي المعروض علي الوزير أظهر صرف 86 ألف جنيه إجمالي الرعاية الاجتماعية علي العمالة غير المنتظمة تمثلت في 8 حالات وفاة بمبلغ 16 ألفا، 32 منحة مواليد بمبلغ 64 ألف جنيه، ومنحتين زواج باجمالى 6 آلاف جنيه.

وأوضح أنه تم صرف منح رعاية صحية لنحو 311 عاملًا بواقع مبلغ 22967 جنيه ليصل إجمالي منح الرعاية الاجتماعية والصحية 108 ألاف و967 جنيها.

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وتم التفتيش على 423 منشأة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد وتبين أن 113 منشأة منهم عملت بنظام 3 ورديات و36 منشأة بنظام ورديتين، و274 منشأة بنظام الوردية الواحدة، وذلك من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.

سعفان يشهد توقيع بروتوكول تعاون يسهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لخريجي مراكز التدريب

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ومؤسسة سقيا الماء للتنمية، انطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق التكامل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك لدعم استراتيجية الوزارة في مجال تخطيط الموارد البشرية ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها ورفع كفايتها الإنتاجية، بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وينص البروتوكول علي رعاية المؤسسة لخريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأكد وزير القوي العاملة، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب، بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفا التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لصالح المواطن المصري على أرض الواقع.

وقع البروتوكول عن الوزارة المهندس أيمن اسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن المؤسسة مصطفى عبده إبراهيم ريحان رئيس مجلس أمناء الجمعية، بحضور ياسر الشربينى معاون الوزير، وميرفت عبده إبراهيم رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى للمؤسسة، والإعلامي هاني عبد الرحيم.