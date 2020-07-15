أخبار مصر | وزير التعليم العالي يتفقد التوسعات الجديدة بجامعة السويس (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يتفقد التوسعات الجديدة بجامعة السويس (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء، المباني والتوسعات الجديدة بجامعة السويس.

وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتها واستكمالها لكافة المقومات المادية والبشرية المطلوبة؛ تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، يرافقه الدكتور.السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، والدكتور.أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية. وشملت هذه المباني:

مبنى كليتي الطب وطب الأسنان، وهو مقام على مساحة 6200 م2 بتكلفة إجمالية 412 مليون جنيه.

مبنى المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب بطاقة 260 سريرًا، و15 غرفة عمليات، 26 سريرًا للطوارئ، 22 سريرًا للغسيل الكلوي، 23 سريرًا للعناية المركزة، 17 عيادة خارجية، و6 معامل تحاليل، 6 غرف أشعة، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى للمستشفى 117 مليون جنيه.

مبنى كلية الهندسة، بتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، بمساحة 2750 م2، وملحق به مبنى إداري بمساحة 600 م2.

معامل كلية الثروة السمكية (المعمل المائي) بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه، وهو يمثل نموذجًا متميزًا في مجال تطوير الاستزراع السمكي في مصر، وهو مبنى مقام على مساحة 650م2، وتشمل أقسام المعمل المائي: وحدة إنتاج الأسماك بالنظام المغلق، المفرخ السمكي، وحدة الإنتاج المغلق المكثف بنظام أحواض السباق. Advertisements

مبنى مكتبة كلية العلوم، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، وتم إنشاؤه ليكون مبنى إداريًّا ومكتبة ومعامل لقسم الرياضيات، وهو مقام على مساحة 780 م2.

مبنى المطبعة المركزية والورش ومعرض المنتجات، بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه، وتبلغ مساحة المبنى 2500م2 ويضم الورش المركزية للجامعة في تخصصات (الغزل والنسيج والتريكو، الخراطة والنجارة واللحام، والبرادة، الإلكترونيات والآلات الكهربية، تكنولوجيا العمارة والمنشآت المدنية).

كما يضم المبنى حاضنة تكنولوجية لدعم فكر المشروعات الصغيرة، وتعد أول حاضنة في منطقة قناة السويس وسيناء والبحر الأحمر، وتعمل على إتاحة الفرصة لكافة المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال من طلاب الجامعة أو أبناء محافظة السويس أو المحافظات المجاورة، للاستفادة من البنية التحتية والتقنية والمادية، وتضم الحاضنة عددًا من الوحدات منها:

وحدة مساحة الأفكار، معمل التصنيع الرقمي، قاعة اجتماعات، نادي الروبوت.

مبنى قاعة المؤتمرات والاحتفالات الكبرى، بتكلفة إجمالية 73 مليون جنيه، وتم تجهيزه لعقد المؤتمرات وإقامة الفعاليات الخاصة بالجامعة والمحافظة، وهو مقام على مساحة 1700 م2. وخلال الزيارة قام الوزير بوضع حجر الأساس لمبنى المعامل المركزية لكلية العلوم بتكلفة إجمالية قدرها 59 مليون جنيه تقريبًا.

وعلى هامش الزيارة أشاد الوزير بالمستوى التعليمي والبحثي المتميز لجامعة السويس، وحجم المنشآت والإنجازات الجديدة التي حققتها الجامعة، والتي تأتي في إطار التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت الجامعات، بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود في التطوير النوعي للخدمة التعليمية والبحثية التي تقدمها، ليس فقط لهذه المنطقة الهامة من مصر، وإنما أيضًا لقطاع كبير من الطلاب من مختلف المحافظات، فضلًا عما تقدمه من خدمات لتنمية البيئة والنهوض بالمجتمع المحيط بها.