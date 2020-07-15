أخبار مصر | عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرا الري والزراعة يجتمعان بمحافظ الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرا الري والزراعة يجتمعان بمحافظ الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري.
وتم مناقشة إمكانية تحويل مساحة (175 ألف فدان ) تُروى بالغمر بالوادي الجديد إلى الري بالطرق الحديثة وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الموارد المائية والري متمثلة في قطاعي المياه الجوفية وتطوير الري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة الوادي الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم مناقشة كيفية وسرعة تحويل الآبار المتبقية التي تعمل بالسولار بالوادي الجديد إلى التشغيل بالطاقة الشمسية وكذلك تركيب منظومة الرصد الحديث وربط الآبار على شبكات المراقبة المحلية بالتعاون بين (الوزارة متمثلة فى قطاع المياه الجوفية وقطاع الرصد والتليمتري ) والمحافظة وجار حاليا تحويل عدد (85 بئر) تعمل بالديزل إلى التشغيل بالطاقة الشمسية بجميع مراكز المحافظة ( الثمانين بالخارجة – الداخلة-بلاط-الفرافرة) وذلك ضمن البروتوكول المُبرم مسبقًا بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد.
كما تم بحث سبل تقنين أوضاع بعض الاراضي وذلك بحصر جميع الأراضي ورصد إحداثيات أركانها وذلك بتشغيل النماذج الرياضية التي تم إعدادها بمعرفة مركز الدراسات والتصميمات بكلية الهندسة-جامعة القاهرة من ضمن بروتوكول تنفيذ دراسة إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية مع قطاع المياه الجوفية ودراسة تأثير استصلاح وحفر الآبار الجوفية بهذه المناطق.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزيرة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار وزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ