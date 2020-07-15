أخبار مصر | عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرا الري والزراعة يجتمعان بمحافظ الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرا الري والزراعة يجتمعان بمحافظ الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري.

وتم مناقشة إمكانية تحويل مساحة (175 ألف فدان ) تُروى بالغمر بالوادي الجديد إلى الري بالطرق الحديثة وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الموارد المائية والري متمثلة في قطاعي المياه الجوفية وتطوير الري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة الوادي الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم مناقشة كيفية وسرعة تحويل الآبار المتبقية التي تعمل بالسولار بالوادي الجديد إلى التشغيل بالطاقة الشمسية وكذلك تركيب منظومة الرصد الحديث وربط الآبار على شبكات المراقبة المحلية بالتعاون بين (الوزارة متمثلة فى قطاع المياه الجوفية وقطاع الرصد والتليمتري ) والمحافظة وجار حاليا تحويل عدد (85 بئر) تعمل بالديزل إلى التشغيل بالطاقة الشمسية بجميع مراكز المحافظة ( الثمانين بالخارجة – الداخلة-بلاط-الفرافرة) وذلك ضمن البروتوكول المُبرم مسبقًا بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد.

كما تم بحث سبل تقنين أوضاع بعض الاراضي وذلك بحصر جميع الأراضي ورصد إحداثيات أركانها وذلك بتشغيل النماذج الرياضية التي تم إعدادها بمعرفة مركز الدراسات والتصميمات بكلية الهندسة-جامعة القاهرة من ضمن بروتوكول تنفيذ دراسة إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية مع قطاع المياه الجوفية ودراسة تأثير استصلاح وحفر الآبار الجوفية بهذه المناطق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

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وقال مستشار الوزيرة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ