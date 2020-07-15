أخبار مصر | "القوى العاملة": اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 1144 عاملًا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 1144 عاملًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالبترول، واللجنة النقابية للعاملين بشركة شلمبرجير، والشركة في إبرام اتفاقية عمل جماعية تطبق آلية جديدة للوائح الإجازات، ونظام تغطية التأمين الصحي والاجتماعى على 1144 عاملا.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على تطبيق آلية جديدة للوائح نظام الإجازات بالشركة، حيث يحق لصاحب العمل تحديد إجازات استثنائية لمدة أقصاها 3 أشهر للعاملين الذين تحددهم إدارة الشركة، وفقا لتقديرها بأي من إداراتها المختلفة خلال سريان أحكام هذه الاتفاقية التي تستمر حتى 30 ديسمبر المقبل.

وألزمت الاتفاقية العامل الذي وقع عليه الاختيار لتنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية بشأنه ودون أدني اعتراض أو ممانعة بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددتها الشركة، ويستحق العامل في هذه الحالة (الإجازة الاستثنائية) قيمة الأجر الأساسي التعاقدي فقط دون أي إضافات أو بدلات أو حوافز أو أي ملحقات مالية أخرى.

وتلتزم الشركة بالإبقاء علي نظام تغطية التأمين الصحي والاجتماعي للعامل طوال فترة الإجازة الاستثنائية وفقا لما تحدده لوائح الشركة في هذا الشأن، ويجوز تجديد الاتفاقية لمدة أو مدد أخرى بعد الحصول على موافقة من جميع الأطراف.

وقع الاتفاقية عن شركة شلمبرجير لوجلكوك، وداول شلمبرجير ميدل ايست، وأم آ أوفرسيز ليميتد، ويسترن جيكو خدمات البيانات الشرق الأوسط، ويسترن جيكو ايجيبت، ممثلهم مجتمعين كريم بدوي بصفته المدير العام والممثل القانوني، وعن النقابة العامة للعاملين بالبترول محمد عبد العزيز جبران بصفته رئيس النقابة، وعبده محمد علي الروضي رئيس اللجنة النقابية.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزيرة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ