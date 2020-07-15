مصر | تحويلات مرورية بطريق "شبرا - بنها الحر".. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تحويلات مرورية بطريق "شبرا - بنها الحر".. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، عن إجراء تحويلات مرورية بطريق "شبرا- بنها" الحر أعلى الطريق الدائري، والتي تشمل تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من السلام اتجاه الطريق الزراعي ليسلك محور شبرا بنها الحر اتجاه بنها، مع تواجد الخدمات المرورية بالمكان.

يأتي ذلك أنه في إطار تنفيذ أعمال ربط كوبري محور "مصر الجديدة 2"، بمحور "شبرا - بنها الحر"؛ من خلال تنفيذ وأعمال رفع "2 كمرة" معدنية؛ لتوسعة كوبري المحور أعلى الطريق الدائري؛ لإضافة حارة مرورية في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها وربطهما بجسم الكوبري الحالي؛ ليصبح عرض الكوبري الحالي 2 حارة مرورية في الاتجاه المسار إليه.

وتشمل التحويلات المرورية:

توجه سائقى السيارات بالسير أعلى محور "شبرا-بنها" لمسافة 8 كيلومترات، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى الدائري فيمنا إلى الدائري منزل محور شبرا المؤدي للطريق الدائري اتجاه "مصر-الإسكندرية" الزراعي.

كما سيتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي اتجاه نفق السلام، ليسلك منزل الطريق الدائري المؤدي إلى أحمد عرابي بمحافظة القليوبية منزل "أم بيومي"، والسير سطحيا ثم الصعود للطريق الدائري مرة أخرى، اتجاه نفق السلام من خلال مطلع مؤقت تم تجهيزه بمعرفة الجهة المنفذة.

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ونوهت الإدارة العامة للمرور أنه ستبدأ الأعمال اعتبارا من الساعة 12.5 صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الساعة 4 صباح ذات اليوم مع تنفيذ التحويلات المرورية المشار إليها، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع كافة أعمال الإنارة والفواصل والمخاريط والعلامات الإرشادية، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة.

في سياق آخر، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضى فيها بالإعدام، بالإختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لإستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان إختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بالحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.