مصر | اعترافات عصابة الاتجار في مخدر الموت بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اعترافات عصابة الاتجار في مخدر الموت بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع ٣ عاطلين تم ضبطهم بالبدرشين، وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية.

وأفادوا في التحقيقات، أنهم اعتادوا الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وترويجه بين عملائهم بمنطقة البدرشين، والمناطق المجاورة لها، وأن اثنين منهم سبق اتهامهما في عدة قضايا، منها قضايا مخدرات، فيما ضبط بحوزتهم سلاح ناري بقصد الدفاع عن النفس.

وتبين أنهم يتواصلون مع عملائهم عن طريق الهاتف المحمول لترويج المخدرات، وعن سبب إقدامهم على تلك الجريمة برروا بأنها تجارة مربحة.

وكانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط ٣ عاطلين حال إستقلالهم سيارة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزتهك على ٢٠٠ جرام لمخدر الحشيش، وسلاح، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

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بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.