مصر | ملابسات العثور على جثة سائق "تروسيكل" بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ملابسات العثور على جثة سائق "تروسيكل" بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثة سائق "تروسيكل"، بها جروح قطعية، أسفل عقار تحت الإنشاء في نطاق مديرية أمن المنوفية، كما عثر على دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات" ملكه.

وتوصلت فرق البحث الجنائي، إلى أن مرتكبي الواقعة (عامليّن – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز)، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.

واعترف المتهم الأول، أنه يعرف المجني عليه في وقت سابق، وأنه يعمل على "تروسيكل" لنقل البضائع، فاتفق مع المتهم الثانى على قتله والإستيلاء على التروسيكل وما بحوزته من مبالغ مالية.

وأضاف المتهم، أنه ورفيقه جهزا مطرقة حديدية وقاما بإستدراج المجنى عليه بزعم نقل بعض أدوات البناء من العقار محل الحادث بالتروسيكل قيادته، وأثناء قيام المجني عليه بمساعدتهما فى التحميل باغته بالضرب على رأسه بالمطرقة، وقام المتهم الثاني بدفعه داخل "البدروم" الخاص بالعقار، فأوديا بحياته واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 360 جنيها، ولم يتمكنا من الاستيلاء على التروسيكل نظرًا لقدوم إحدى السيارات للمكان وهربا.

وأرشد المتهمان على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وكذا هاتف محمول آخر قام بشرائه المتهم الثاني من متحصلات الواقعة والأداة المستخدمة فى إرتكابها.

Advertisements

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.

أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.

وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.

وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.

كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.