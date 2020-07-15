مصر | ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى مدارس الجمالية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى مدارس الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص، يحفرون داخل إحدى المدارس بالجمالية بقصد التنقيب عن الآثار.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام (فرد أمن بإحدى المدارس بدائرة القسم) بأعمال حفر داخل الغرفة الخاصة به بالمدرسة محل عمله بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته زوجته "ربة منزل" مقيمة بذات العنوان، وطالب "نجل شقيقتها "، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الغرفة المُشار إليها بالمدرسة محل عمله، وعثر بداخلها على "حفرة قطرها 1 متر بعمق 10 أمتار - أدوات حفر وتنقيب".

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا". وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (203) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (5) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار. Advertisements وأسفرت الحملات، في ضبط (328) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية. تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح نارى، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا. ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض. وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئى، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة. واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها الآتى: