مصر | خلال ٢٤ ساعة.. ضبط 1134 قضية تموينية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال ٢٤ ساعة.. ضبط 1134 قضية تموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت هذه الحملات، عن ضبط (1134) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية: ضبط المدير المسئول عن مجزر دواجن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس (بمحافظة الجيزة) لحيازته كمية قدرها (1،952 طن "دواجن نافقة – بانيه دواجن – مطقطعات دواجن") غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تمكنت من ضبط (أمين عهده فرع جملة - مالك شركة لتجارة الجملة) لقيام الأول بصرف كميات من السكر التموينى السائب بأزيد من الحصة المقررة للثانى وقدرها 31 طن، وكذا إستلامه 2،500 طن سكر معبأ داخل عبوات بها نقص أوزان تمهيدًا لتوزيعها على بدالين التموين المربوطين على المخزن عهدته.

وأسفرت الحملات في ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الخردوات بدائرة قسم شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول عدد (15000 عبوة سجائر "كليوباترا") بقصد رفع أسعارها.

كما نجحت في ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه (بمحافظة الإسكندرية ) لحجبه عن التداول (25896 عبوة أدوية ومستلزمات طبية "جوانتى – كمامة".. بقصد رفع أسعارها.

كما تمكنت من ضبط المدير المسئول عن مخزن بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ (225403جنيه) بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء.

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (213) قضية بإجمالى مضبوطات (51376) عبوة سجائر.

وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".

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وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (203) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (5) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وأسفرت الحملات، في ضبط (328) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح نارى، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئى، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة.

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.