مصر | بمجموع 65%.. تعرف على مواعيد التقديم لكلية الشرطة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بمجموع 65%.. تعرف على مواعيد التقديم لكلية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أكاديمية الشرطة، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من طلبة الثانوية الأزهرية، والعامة، الحاصلين على مجموع 65% فأكثر.

وقال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن التقديم للحاصلين على الثانوية العامة، يكون في الفترة من 20 يوليو وحتى 30 يوليو، أما الحاصلين على الثانوية الأزهرية، فيكون في الفترة من 5 أغسطس حتى 20 من نفس الشهر، أما الحاصلين على ليسانس الحقوق وبض التخصصات الجامعية الأخرى فيتم قبولهم وفقا لاحتياجات الوزارة.

هذا، ومن المقرر أن يخضع المتقدمون إلى اختبارات الهيئة على مرحتلين، الأولى شفهي، والثانية تحريري، وهذا يتم لأول مرة.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2020.

وتعقد فاعليات المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، بأكاديمية الشرطة؛ لإعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة.

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ويشارك فى الحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء محمود الجمسى نائب رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء دكتور أيمن شريف مدير كلية الشرطة واللواء عادل كسبه كبير معملى كلية الشرطة ولفيف من قيادات كلية الشرطة

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسئول، عن شروط ومعايير القبول بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية 2020.

وقال المصدر إن من أبرز ملامح شروط القبول، أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية من غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وواضاف المصدر تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن ومنها ألا يقل طول القامة للطالب عن ١٧٠ سم، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين ويصرح بالكشف بالنظارة، وألا يحصل المتقدم للاختبار على نسبة أقل من ٤٠ في المئة من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.

وتعقد فاعليات المؤتمر الصحفي اليوم الإربعاء، بأكاديمية الشرطة لإعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة.