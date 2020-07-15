شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات تحريرية وشفهية.. «الداخلية» تقبل دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية بكلية الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 -2021 الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين الثانوية العامة والثانوية الأزهرية على مجموع 65% من أعوام 2020 أو العام السابق 2019 والحاصلون على ليسانس الحقوق الذكور بحد أدنى مقبول لعام 2019 و2020 والحاصلون على المؤهلات الجامعية في تخصصات تمثل احتياجًا في وزارة الداخلية.

ويكون اختبار الهيئة تحريريا وشفهيا لأول مرة، كما تم اشتراط أن تكون الكمامة شرط أساسي للدخول، وقياس درجة الحرارة، واتباع وسائل التباعد الاجتماعي، والتعقيم المستمر، كما تم طباعة كتيب عن مصر يتضمن معلومات أساسية عن الدولة المصرية.

وأعلن اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، في الثانوية العام والأزهرية 2019 وذلك اعتبارًا من الاثنين 20 يوليو حتى 30 يوليو ولمدة 11 يومًا من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، مشددا أن عمليات التقديم والاختبارات تتم وفقا لضوابط صارمة، أما الثانوية العامة والأزهرية 2020 يبدأ التقديم من 5 اغسطس حتى 20 أغسطس لمدة 16 يومًا من خلال موقع الوزارة.

وقال «إبراهيم»«» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الأربعاء، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وحضره اللواء محمود الجمسي، نائب رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء الدكتور أيمن شريف، مدير كلية الشرطة، واللواء عادل كسبة، كبير معلمي كلية الشرطة، أن للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية من الخارج، الشهادة الأجنبية لعام 2019 و2020 يتم التقديم اعتبارًا من 4 أغسطس حتى 20 أغسطس ولمدة 17 يومًا، وذلك من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وأضاف «إبراهيم» أن بدء التقديم للحاصلين على المؤهلات الجامعية اعتبارًا من يوم 4 أغسطس وحتى 3 سبتمبر المقبل لمدة 31 يومًا خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة. وتابع «إبراهيم» أن الأكاديمية وضعت شروطًا للمتقدمين من الثانوية العامة منها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصلة من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائي.

وأكد «ابراهيم» أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم، وتوافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90) وألا يزيد عُمره في أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية، وأن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

وكشف «إبراهيم» عن شروط الالتحاق المؤهلات الجامعية أطباء، والتي تتمثل في أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون الطالب حسن السيرة، ألا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم، وألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية، وأن يكون الطالب مستوفيًا لشروط اللياقة، بطول 165 سم، وعرض صدره 83، ووزنه يساوى طول الطالب ناقص 90 ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف، وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات ولا يحق الإعادة.

وحول التخصصات الجامعية المطلوبة بقسم ضباط المتخصصين بكلية الشرطة، أكد اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، عن قبول دفعة من خريجي عددًا من الكليات في بعض التخصصات من الذكور والإناث من بينهم خريجي كلية الطب البشري من الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراة في تخصصات قسطرة القلب والأورام والعظام والنفسية والعصبية والأنف وأذن والرمد والجهاز الهضمي والمناظير والجراحة العامة من الذكور والإناث وجراحات المخ والأعصاب والقلب والصدر والعظام والمسالك والأورام والأطفال والتجميل وقلب الأطفال وجراحات القلب والأوعية الدموية وباطنة قلب وكلى وتخدير ومسالك وعلاج طبيعى وقلب ورعاية مركزة من الذكور فقط.

وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة إلى قبول دفعة من الإناث فقط من حملة الماجستير والدكتوراة في تخصصات في الباطنة وباطنة الغدد والجلدية والأطفال والنساء والمعامل والأشعة والسمعيات وأمراض الدم والقلب والأوعية الدموية ورعاية مركزة أطفال وأسنان وتحاليل، بالإضافة إلى حملة درجة الماجستير في الجراحة العامة والأشعة للذكور فقط وبكالوريوس العظام للإناث والذكور وبكالوريوس للذكور والإناث في تخصصات العلاج الطبيعي وطب الأسنان والتمريض والطب البيطري.

أما بالنسبة للحاصلين من الذكور على بكالوريوس الهندسة نظام ٥ سنوات، فسوف يتم قبول دفعة من تخصصات الحاسبات واتصالات وإلكترونيات وميكانيكا قوى وكهرباء قوى وميكانيكا سيارات وميكانيكا إنتاج وكهرباء وعمارة وبحرية ومدني، بالإضافة إلى قبول دفعة من طلبة الحاسبات ونظم المعلومات نظام ٤ سنوات من الحاصلين على البكالوريوس من الذكور والإناث في الحاسبات ونظم المعلومات.

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وأعلن رئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الإناث والفنون التطبيقية تخصص طباعة فوتوغرافيا من الإناث والتربية الموسيقية معهد الكونسر فتوار، تربية موسيقية من الذكور والتربية الرياضية تخصص تدريب ألعاب رياضية من الذكور وعام من الإناث والإعلام من الذكور والإناث وخريجي كلية العلوم تخصص كيمياء حيوية وعامة من الذكور والإناث والطبيعة من الذكور وخريجي الآداب قسم الاجتماع وعلم النفس من الإناث والخدمة الاجتماعية من الإناث والألسن تخصص ألماني ترجمة فورية من الذكور والإناث والألسن لغات وترجمة تخصصات إنجليزي وفرنسي وروسي وإيطالي وعبري وصيني وتركي وإسباني من الذكور والإناث وخريجي كلية الحقوق من الذكور فقط.

ويخضع الطلاب لعدة اختبارات وهي اختبار القُدرات، وهو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب، فضلا عن اختبار السمات، ويتم من خلال اخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار واختيار المقاس والقوام واختبار المقاس: يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة. اختبار القوام: يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن (الطول- ۹۰) ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

ويتم في اختبار الكشف الطبي إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الاعادة لمرة واحدة فقط بينما يتم في الكشف النفسى إجراؤه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار. ويكون الاختبار الرياضي من خلال تأدية الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه، وفِي الكشف الطبي المتقدم يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على موجات صوتية على «القلب- البطن ورسم مخ كهربائي ومقياس سمع تقليدي ووظائف الكبد والكليتين والكشف عن العقاقير والمواد المخدرة وتحليل الإيدز وتحليل والسكر التراكمي وتحليل صورة دم كاملة وتحليل هرمونات والغدة الدرقية وتحليل إنزيم تكسير العضلات».

وعقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختبارات والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر. وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مكان الاختيارات للمتقدمين لكلية الشرطة تكون بالأكاديمية، حيث يدخل الطلاب من البوابة رقم 5 اعتبارًا من الساعة 6 صباحا. وأوضح رئيس اكاديمية الشرطة في مؤتمر صحفي بالأكاديمية أنه يمكن التقديم عن طريق الإنترنت من خلال الموقع https://moi.gov.eg/.

وأشار إلى أن الطالب يدخل بياناته (الرقم القومى ورقم الجلوس) ويختار الطالب موعد من 3 مواعيد تظهر له لأداء الاختبار الاول. ولفت إلى أنه يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السري الخاص به، ويجب عليه طباعة الإفادة الدالة على تقدمه بطلب للالتحاق بكلية الشرطة، ويحضر الطالب 4 صور وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وشهادة الثانوية أو إفادة من مكتب التنسيق أو بيان الدراجات.

إعلان قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

إعلان قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

إعلان قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

إعلان قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

إعلان قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

إعلان قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة