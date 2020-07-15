شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية الشواطئ»: 2 مليار جنيه لـ 23 مشروعًا بحريًا لحماية سواحل البحر المتوسط من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عاشور عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والري، إن الهيئة تنفذ حاليا 23 مشروعا بحريا لحماية سواحل البحر الأبيض المتوسط من خطر التغيرات المناخية ومواجهة الغرق المحتمل لها، والذى قد يطال عدد من مسطحات الأراضي.

وأضاف «عبدالكريم»، إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وجه بضرورة تنفيذ عدد من المشروعات البحرية لحماية سواحل البحر الأبيض المتوسط سواء بعمل حواجز غاطسة أو ظاهرة أو تغذية بالرمال حتى يتم تحقيق الأمان من خطر التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن تكلفة المشروعات الـ23 التي يجري تنفيذها تبلغ نحو 2 مليار جنيه بمحافظات الإسكندرية ومطروح والعريش وبورسعيد ودمياط والبحيرة، وجميعها أعمال حماية مختلفة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من 99% من الأعمال الجارية بـ3 مشروعات وجاري تسليمها تضمنت أعمال حماية أمام المحروسة في الإسكندرية، وإنشاء 2 لسان لبوغاز الجميل 1 في محافظة بورسعيد وأعمال حماية بوغاز مصيف جمصة .

وأوضح رئيس الهيئة، أن المشروعات المتبقية يجري تنفيذها حاليا من بينها مشروع حماية منطقة بئر مسعود في حي سيدي بشر، والمتمثل في عمل حماية بحرية بطول 2 كيلومتر عبارة عن 2 حاجز غاطس أحدهما بطول 1100 متر والآخر بطول 500 متر على مسافة 300 متر من خط الشاطئ، بالإضافة إلى التغذية بالرمال بكامل طول المنطقة وبعرض حوالي 30 متر، ويعمل على حماية 2 كم من ساحل مدينة الإسكندرية بتكلفة 185 مليون جنيه ومشروع حماية سور كورنيش المنشية من منطقة محكمة الإسكندرية الابتدائية في الميناء الشرقية وحتى محطة الرمل بتكلفة 105 مليون جنيه بطول 800 متراً وقلعة قايتباي.

وكشف عن أنه سيتم البدء في تنفيذ 6 مشروعات أخرى في العام المالي 2020 / 2021، لافتا إلى أن المشروعات الثلاثة التي تم الانتهاء منها وجاري تسليمها بلغت تكلفتها 500 مليون جنيه، فيما تم رصد 1.5 مليار جنيه للمشروع المتبقية وعددها 20 مشروعا من بينها المشروعات الـ6 المقرر بدء تنفيذها العام الجديد.

وأكد على تنفيذ تعليمات وزير الري بشأن متابعة أعمال الحماية البحرية للسواحل الشمالية لمصر ومجابهة التغيرات المناخية المحتملة خلال السنوات المقبلة والتصدي للغرق الذي قد يطال مسطحات زراعية كاملة.

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