- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تعلن الانتهاء من دراسة جدار بطليموس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت اللجنة الأثرية برئاسة مدير عام آثار قنا، من أعمال دراسة جدار بطليموس الحجرية، والذي تم الكشف عنه أثناء قيام شرطة السياحة والآثار بإلقاء القبض على أربعة أشخاص كانوا يقومون بأعمال الحفر خلسة بمنطقة «هو» بنجع حمادي.
وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة أكدت أثرية الجدار فهو مصنوع من الحجر الرملي ومزين بنقوش وخراطيش تنتمي للعصر البطلمي تحمل اسم الملك بطليموس الرابع.
وأوصى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال حفائر إنقاذ بالمنطقة، وذلك فور تسلم الموقع بعد الانتهاء من التحقيقات، ومن المتوقع أن يكشف الموقع عن المزيد من أسراره.
وتبعد المنطقة التي تم بها الحفر خلسة على بعد حوالى 200 متر من مقصورة الآلهة حتحور بمنطقة «هو» بنجع حمادي، والتي تمثل الإقليم السابع من الأقاليم المصرية القديمة، والمتبقي من المقصورة حاليا عبارة عن أطلال.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
83,930
-
تعافي
25,544
-
وفيات
4,008
كانت هذه تفاصيل خبر «السياحة والآثار» تعلن الانتهاء من دراسة جدار بطليموس (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.