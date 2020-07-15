شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تعلن الانتهاء من دراسة جدار بطليموس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اللجنة الأثرية برئاسة مدير عام آثار قنا، من أعمال دراسة جدار بطليموس الحجرية، والذي تم الكشف عنه أثناء قيام شرطة السياحة والآثار بإلقاء القبض على أربعة أشخاص كانوا يقومون بأعمال الحفر خلسة بمنطقة «هو» بنجع حمادي.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة أكدت أثرية الجدار فهو مصنوع من الحجر الرملي ومزين بنقوش وخراطيش تنتمي للعصر البطلمي تحمل اسم الملك بطليموس الرابع.

وأوصى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال حفائر إنقاذ بالمنطقة، وذلك فور تسلم الموقع بعد الانتهاء من التحقيقات، ومن المتوقع أن يكشف الموقع عن المزيد من أسراره.

وتبعد المنطقة التي تم بها الحفر خلسة على بعد حوالى 200 متر من مقصورة الآلهة حتحور بمنطقة «هو» بنجع حمادي، والتي تمثل الإقليم السابع من الأقاليم المصرية القديمة، والمتبقي من المقصورة حاليا عبارة عن أطلال.

جدار بطليموس في قنا

جدار بطليموس في قنا