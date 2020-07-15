شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس مروري على الطريق الزراعي بسبب كسر خط مياه رئيسي بطوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الطريق الزراعى عند مدينة طوخ بالقليوبية، صباح اليوم، تكدسا مروريا بسبب كسر مفاجئ في خط مياه رئيسى مغذى للمدينة، ما أدى إلى حدوث تسرب في المياه نتج عنه ازدحام مروري متوسط بالطريق الزراعي وأدى إلى قطع المياه عن مدينة طوخ بالكامل.

انتقل على الفور، محمد ياسين، وسمير عمر، نائبا رئيس المدينة، وتم إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم الدفع بأطقم الطوارئ لاصلاح العطل والدفع بسيارات كسح المياه من مجلس المدينة وسيارات شركة المياه وجارى سحب المياه من الطريق السريع وتسيير حركة المرور ومتابعة إصلاح العطل وضخ المياه.

تكدس مرورى على الطريق الزراعى بسبب كسر

تكدس مرورى على الطريق الزراعى بسبب كسر

تكدس مرورى على الطريق الزراعى بسبب كسر

تكدس مرورى على الطريق الزراعى بسبب كسر

تكدس مرورى على الطريق الزراعى بسبب كسر