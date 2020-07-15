شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب فنون جميلة حلوان يقدمون مشروعات التخرج 2020 اون لاين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة، أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى نتجت عن جائحة الكورونا فى الأشهر الماضية، فقد تمكنت الكلية من إتمام مشروع التخرج لطلاب الشعبتين بنجاح، عبر تقنيات التواصل عن بعد، للمرة الأولى فى تاريخ القسم والكلية، وجرى تحكيم مشروعات التخرج والمقابلة الشخصية للطلاب داخل الكلية، وتجرى حاليا امتحانات البكالوريوس فى مراسم القسم، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى واشتراطات الوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على صحة الأساتذة والطلاب لافتا إلى أنه تم تطبيق النظام الهجين حيث قدم طلاب بعض الأقسام مشروع التخرج اون لاين وأقسام أخرى تمت بصورة مباشرة.

ويقول الدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع فى بيان صادر عن الكلية ، ان الفن هو تعبير عن كل شيء يؤخذ من الطبيعة والواقع ويشكل تشكيلاً جديداً، فعلاقة الفن بالإنسان هي علاقة متكاملة، فهو وسيلة للحوار المعنوي في الوسط الأنسانى فمنه نستطيع تبادل الرسائل بين صنوف البشر متجاوزة الفوارق الملموسة. هذا ما يجعلك تشعر بالتنوع المبهر من مشاريع طلبة الفنون الجميلة دفعة 2020، عندما تتأمل الأعمال تجدها متنوعة، تتناول العديد من الأفكار المختلفة الموجودة في مجتمعنا المصري، إلى جانب الطبيعة الصامتة، والمناظر الخلوية.

فيما أكد الدكتور عمرو سامي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالكلية اختلف الدور الذي يقوم به الفن داخل كل مجتمع تبعا للفكر السائد بين افراده وجماعاته ومدى تقدير افراد المجتمع للفن وأهميته ، فأن الحياة والفن متلازمتين لا ينفصلان بل يقويان ويدعمان بعضهما البعض منذ الوجود الانساني على سطح كوكبنا ، اضافة الى انه وسيلة اتصال بين الفرد ومجتمعه، فهو يساعد على التطور والتماسك الاجتماعي من خلال تناول الموضوعات التي تشغل افراد المجتمع ، فيضع حلولاً لها ويعبر عن المشاعر المشتركة كما يجعل الافراد اكثر التفافا حول الفن ، ويزيد من احساسهم وتقديرهم الفني والجمالي والوظيفي للفن .

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وأشار الدكتور سمير شاهين القائم بعمل رئيس قسم الديكور هو أحد الأقسام الخمسة الرئيسية لكلية الفنون الجميلة وقد تم إنشاؤه فى عام 1931، تحت اسم "قسم الفنون الزخرفية"، برئاسة المصمم الفرنسي موريس بواري. وتهدف الدراسة فيه إلى إعداد وتأهيل وتخريج المتخصصين في ميدان تصميم الديكور، حتى يكونوا على معرفة بالأساليب والخامات والتقنيات الحديثة، وكيفية توظيفها نفعيا وجماليا. يتفرع القسم إلى شعبتين في الفرقتين الثالثة والرابعة: شعبة "العمارة الداخلية" لدراسة تصميم الحيزات الداخلية السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والثقافية وغيرها، وشعبة "الفنون التعبيرية" لدراسة تصميم ديكور الأعمال الدرامية في مجالات المسرح والسينما والتليفزيون، بالإضافة إلى تصميم العرائس بأنواعها المختلفة في مسرح العرائس.

ويقول الدكتور أحمد خالد، رئيس قسم العمارة بالكلية إن فلسفة مشروعات التخرج بقسم العمارة للعام الحالي اعتمدت على إتاحة الفرصة للطلبة المتفوقين في التصميم المعماري في إطلاق العنان لأفكارهم البناءة بهدف تحسين البيئات العمرانية في مناطق متنوعة من جغرافية مصر. سواء في مناطق حضرية ذات كثافات بنائية وبشرية ومحتوى عمراني ذو طبيعة عمرانية تاريخية مثل منطقة الخطابة بجوار القلعة أو نطاقات بيئية منخفضة الكثافة مثل الزعفرانة ومدينة الجلالة أو مناطق التنمية العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتنوعت موضوعات المشاريع مثل مستشفى للطب النفسي وعلاج الإدمان.