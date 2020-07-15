شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك من ولادك.. تفاصيل تحدى الشنق على "تيك توك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من التطبيقات خطرا على صحة الأطفال، لاسيما أنها تحتوى على الكثير من مشاهد العنف والأكشن والإجرام، ما ينعكس بالسلب على الأطفال، وهذا ما حدث مؤخرا مع طفل فى المطرية.

كان يقلد طفل المطرية الفيديوهات التى يشاهدها على الإنترنت، كما شارك فى تحدى "الشنق" على تطبيق "تيك توك"، ما أدى إلى وفاته مشنوقا داخل منزله.. وهذا ما نوضح تفاصيله فى ما يلى..

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