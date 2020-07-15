شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 11 رحلة دولية تقل 1902 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية، علي متنها حوالي 1902 راكب، قادمين من عدة وجهات بالخارج، وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأنه استقبل 3 رحلات لشركة مصر للطيران، إحداها قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وعلي متنها 275 راكبا، ورحلتين من الإمارات علي متنهم 354 راكبا ، كما استقبلت صالات الوصول رحلة للخطوط الإماراتية تقل 181 راكبا ، ورحلة للخطوط اليمنية قادمة من عدن تقل 140 راكبا ، ورحلة للخطوط الكويتية تقل 250 راكبا ، ورحلة للخطوط الإثيوبية عليها 60 راكبا ، ورحلة لطيران الخليج قادمة من البحرين وتقل 158 راكبا ، ورحلة لشركة فلاي ناس قادمة من السعودية وعليها 133 راكبا ، كما وصلت المطار رحلة لطيران العربية قادمة من الإمارات وتقل 174 راكباً ، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من جدة وعليها 177 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.