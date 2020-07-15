شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 طالب بحقوق أسيوط يؤدون امتحانات الفرق النهائية بنظام البابل شيت لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور دويب حسين وكيل كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أن هناك 2500 طالب وطالبة بالفرق النهائية بالكلية يبدأون اليوم الأربعاء، أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 /2020، وأضاف فى تصريح لـ " الخليج 365 " أن الكلية تطبق لأول مرة نظام البابل شيت الذى يعتمد على الاختيارات من متعدد وصح وخطأ.

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وأوضح الدكتور دويب حسين، أنه تم تدريب الطلاب على هذا النظام خلال الفترة الماضية من خلال إعداد فيديوهات واذاعتها للطلاب وكذلك تدريبهم اون لاين، موضحا أنه تم أيضا تدريب أعضاء هيئة التدريس والملاحظات والمراقبين للرد على كافة تساؤلات الطلاب خلال الامتحان .

وأكد وكيل كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة اتخذت كافة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا من خلال توفير كبائن تعقيم وكمامات للمراقبين وتحقيق التباعد الاجتماعى داخل اللجان إذ تم مضاعفة عدد لجان الامتحانات للطلاب بالإضافة إلى العمل على تخصيص أكثر من منفذ للدخول والخروج وبعضهم للطلاب وأخرى للطالبات لمنع التكدسات مع فتح باب الدخول للطلاب قبل الامتحان بساعة لتجنب الزحام .