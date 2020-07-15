شكرا لقرائتكم خبر عن مش المواطنين بس.. الكهرباء تتلقى شكاوى العاملين والإبلاغ عن الفساد إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لها خانة جديدة لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع بجانب شكاوى المواطنين فى شتى الاتجاهات، وبلغ عدد أنواع الشكاوى التى تتلقاها الوزارة من العاملين بها ما يقرب من 18 نوع شكوى يحددها الشاكى. وحددت الوزارة الرابط http://www.moee.gov.eg/cmp/Complaint_main.aspx?C_Typ=1 لتلقى شكاوى العاملين بها وتقديم طلبات أيضا ، حيث تنوعت الشكاوى ما بين الابلاغ عن فساد مالي أو إدارى ، تقديم شكوى فى المدير المباشر، شكوى فى المسؤولين بالقطاع ، تظلم لرفع الجزاء أو الفصل و تقديم طلبات مثل الإجازات و ضم مدة سنوات العمل و طلب العودة للعمل و المستحقات المالية و طلبات تعين أبناء العاملين.

كما حدد الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء ضرورة اختيار الجهة المراد تقديم الشكوى لها سواء شركات توزيع و انتاج الكهرباء و الهيئات التابعة بالإضافة إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر و مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

ويتيح الموقع أيضا للعاملين بالقطاع الذين يرغبون فى تقديم شكاوى فساد مالى أو إدارى امكانية إرفاق مستندات، و يحتوى الموقع على أعلى درجة من السرية لضمان سرية البيانات والمعلومات.