شكرا لقرائتكم خبر عن نظرا للأقبال.. مد العمل بالمواعيد الاستثنائية لزيارة قصر البارون لحين إشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا للإقبال الشديد الذي يشهده قصر البارون إمبان من الزائرين،؛ يستمر تطبيق المواعيد الاستثنائية لفتح القصر والتى كان قد أقرها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى فور افتتاح القصر للجمهور في أواخر يونيو الماضي، وذلك من الساعة 9صباحا وحتي الساعة 6 مساء، وذلك لحين إشعار آخر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه كان من المقرر أن ينتهى تطبيق هذه المواعيد الاستثنائية اليوم الأربعاء وعودة تطبيق مواعيد الفتح العادية من 9 صباحا حتى 4 مساء ولكن لإقبال الزائرين على زيارة القصر فقد تم مد فترة المواعيد الاستثنائية، مع الاستمرار فى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لضمان أعلى مستويات للسلامة الصحية للزائرين حيث سيتم بيع 900 تذكرة فقط يوميا كحد أقصى بواقع 100 زائر كل ساعة، كما أن الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو 10 زائرين، وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو 15 شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى45 دقيقة.

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جدير بالذكر أنه تم افتتاح قصر البارون إمبان نهاية شهر يونيو الماضي بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميه وتطويره ليصبح معرضا يحكي تاريخ حي مصر الجديدة. وقد بناه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان على طراز العمارة الهندية.

ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التى أقرتها الوزارة والتي يجب أن يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر ، والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.