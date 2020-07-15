شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات الخليج 365.. قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة وطرح تذاكر قطارات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ”الخليج 365”، في العاشرة من صباح اليوم موجزًا للخدمات، والذى استعرضت خلاله الزميلة سرين فؤاد، عدداً من الأخبار الهامة أعدها الزميل محمود حسن.

وتناول الموجز أهم أخبار الخدمات وجاء أبرزها:

تعلن أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية.

وستقوم الأكاديمية بنشر كافة الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للكلية، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم، ومواعيد الاختبارات.



كما تطرح هيئة السكة الحديد صباح اليوم الأربعاء، أمام المسافرين للحجز مقاعد قطارات عيد الأضحى التي ستتحرك يوم 29 يوليو، على أن تطرح غدا الخميس مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 30 يوليو والذي يوافق وقفة عيد الأضحى المبارك.

وسيتم بدء حجز مقاعد قطارات ابتداء من الساعة السابعة ونصف صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى، وبحد أقصى أربعة تذاكر لكل راكب.



ويشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، تسليم دراجات المرحلة الأولى من مبادرة دراجتك صحتك التى تتبناها وزارة الرياضة لتوفير 1000 دراجة هوائية إلكترونيا بسعر مدعم للمواطنين.

وتطرح الوزارة نوعين من الدراجات، الأولى "جبلية" بسعر ألف وتسعمائة جنيه، والثانية من النوع "الهجين" بسعر ألفان وأربعمائة جنيه.



وينتهي اليوم الأربعاء تلقى التظلمات بالإعلان الثاني عشر للإسكان الاجتماعى لغير المُنطبق عليهم الشروط، نتيجة لفرز المُستندات، بعد أن كان مقررا غلقها أمس.

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ومدت وزارة الإسكان ليوم آخر استجابة للمواطنين الذين لم يستوفوا المستندات اللازمة للتقدم.



وقالت محافظة بورسعيد، إنه تقرر قطع مياه الشرب عن منطقة جنوب بورسعيد، وذلك بداية من بعد غد الخميس ولمدة ثلاثة أيام نظرًا لوجود أعمال إحلال وتجديد بمحطات المياه.



وناشد مرفق المياه الأهالي تخزين احتياجاتهم من المياه، أو الاتصال بخطوط الطوارئ الخاصة بالمرفق لتوفير عربات المياه حال احتياجها لهم.

وتعود مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، للعمل اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث يبدأ العمل بـ220 مكتب للتأهيل الاجتماعى كانت قد توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا.



واستعدادا لعيد الأضحى المبارك، شهد السوق المصري استقرارا في أسعار اللحوم، رغم الزيادة الضخمة في الإقبال، حيث قالت شعبة "القصابين" بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار اللحوم في السوق المصري كانت كالتالي:

أسعار اللحوم الكندوز بين 120- 150 جنيها.

أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو

فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.



يواصل الدولار الأمريكي انخفاضه أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث سجل في إقفال أمس الثلاثاء، سعر خمسة عشر جنيه وتسعون قرشا للشراء، بفارق قرشين عن أول أمس الإثنين.

ويشهد سعر الدولار الأمريكي منذ بداية يوليو انخفاضا متتابعا في البنوك المصرية.





وتشهد البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة خلال النهار.



وفي ساعات الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومعتدل على صعيد مصر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 35 والصغرى 23، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25، أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29.